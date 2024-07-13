السعودية تستضيف قمة السوبر الإفريقي

أعلن تركي آل الشيخ، رئيس هيئة الترفيه السعودية، أن المملكة تستضيف مباراة القمة المصرية بين الأهلي والزمالك في نهائي كأس السوبر الإفريقي، ضمن فعاليات موسم الرياض.

وأكد بيان لموسم الرياض، اليوم الجمعة، أن آل الشيخ توصل لاتفاق رسمي مع باتريس موتسيبي، رئيس الاتحاد الإفريقي، على إقامة المباراة بالسعودية.

وأضاف البيان أن المباراة ستقام ضمن فعاليات موسم الرياض يوم 27 سبتمبر/ أيلول المقبل، فيما سيعلن “كاف” لاحقًا ملعب المباراة، وتوقيت انطلاقها.وقال آل الشيخ إن المباراة ستذاع عبر شبكتي “إم بي سي”، و”بي إن سبورتس”.

ويدخل الأهلي اللقاء متوجا بلقب دوري أبطال إفريقيا الموسم الماضي، فيما حصد الزمالك كأس الكونفدرالية.

وكان مصدر بالاتحاد الأفريقي أكد لكووورة في وقت سابق أن “كاف” استقر على إقامة المباراة في السعودية، حيث شهدت الساعات القليلة الماضية تطورات جديدة بتقدم المملكة بعرض لاستضافة البطولة.

وقال المصدر: “العرض السعودي يعد الأفضل بالنسبة لكاف من الناحية المالية، تلقينا عرضًا آخر من الاتحاد القطري، لكن الأفضلية المالية ترجح كفة العرض السعودي”.وأشار إلى أن الاتحاد المصري عرض استضافة اللقاء بوصفه ممثل الفريقين، لكن هذا العرض يبقى الأخير في حسابات كاف بالنظر للناحية التسويقية.

كانت السعودية استضافت النسخة الماضية من السوبر الأفريقي بين الأهلي المصري واتحاد العاصمة الجزائري، علمًا بأن الأخير حسم اللقب.

كما استضافت السعودية نهائي كأس مصر 2022-2023 بين الأهلي والزمالك، وهي المباراة التي شهدت تتويج الفريق الأحمر.

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