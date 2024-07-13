بعدما استفاد منها رونالدو.. “يويفا” يعدل لائحة هدافي اليورو

قام الاتحاد الأوروبي لكرة القدم “يويفا” بتعديل مفاجئ للوائح بطولة يورو 2024 قبل المباراة النهائية المنتظرة بين إسبانيا وإنجلترا.

ومن المقرر أن يُقام النهائي في الملعب الأولمبي ببرلين يوم الأحد المقبل. ووفقًا لصحيفة “ديلي ميل” البريطانية، فإن اليويفا قام بتعديل مفاجئ على لائحة هدافي البطولة.

على الرغم من وجود عدة لاعبين يتقاسمون صدارة هدافي يورو 2024، إلا أن هاري كين من إنجلترا وداني أولمو من إسبانيا هما الوحيدان اللذان وصلا إلى المباراة النهائية، حيث يمتلك كل منهما 3 أهداف. وقرر اليويفا منح جائزة هداف البطولة لكل اللاعبين المتساوين في الصدارة، وهو تعديل عن النهج السابق في البطولات السابقة.

وشهدت النسخة الماضية “يورو 2020” ظفر كريستيانو رونالدو بالجائزة، رغم تساويه مع باتريك شيك برصيد 5 أهداف.لكن لائحة اليويفا، كانت تنص على حصول اللاعب الأكثر صناعة للأهداف على الجائزة، حال تساويه مع آخر في الصدارة، وهو ما صب في صالح رونالدو.لكن بعد تغيير اللائحة، سيصب ذلك في صالح هاري كين، الذي يتفوق عليه أولمو في عدد التمريرات الحاسمة، حال تساويهما حتى النهاية.

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