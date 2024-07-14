الاتحاد يقدم عرضا لضم راموس

اتحاد جدة دخل في صراع من أجل التعاقد مع المدافع الكبير سيرجيو راموس، بعد رحيله عن إشبيلية بعد عام واحد فقط. وأفادت قناة “الكأس” القطرية بأن اتحاد جدة قدم عرضاً رسمياً للاعب الإسباني الأسطوري، في محاولة للفوز بخدماته هذا الصيف.

منذ رحيله عن إشبيلية، ظهرت تقارير تربط راموس بالانتقال إلى النصر السعودي، ولكن أيضاً باتحاد جدة، بالإضافة إلى اهتمام من أندية في الدوري الأمريكي وأوروبا. وأشارت صحيفة “ريليفو” الإسبانية إلى أن راموس يتأمل في عرض سعودي قد يكون أكثر جاذبية مالية من العروض الأمريكية التي تلقاها، مما دفعه لتأجيل قراره النهائي بشأن الانتقال إلى دوري MLS.

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