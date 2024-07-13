🔴 حكاية سودانية في السعودية .. حالة غريبة شكلها امرأة صالحة

□ قبل ٢٠ يوم أمي وقعت وديناها مستشفى مرموق الدكتور عمل أشعة وقال كسر في مفصل الحوض وكان الكسر واضح في الصورة وقال لابد من إجراء عملية تغيير مفصل لان الكسر في المنطقة دي ما بيجبر .

□ الصورة رسلناها للدكتور علي خليل من أفضل جراحي العظام في السودان قال كسر ولازم عملية تغيير مفصل

ورسلناها بريطانيا قالو كسر ولازم عملية تغيير مفصل

ورسلتها لي نسيبي أبو واقد الليثي الكناني أكد قال كسر ولازم عملية تغيير مفصل وغيرهم وغيرهم.

□ بعد اسبوع تقريبا وديناها لأحد أفضل الاستشاريين المعروفين على مستوى المدينة عمل أشعة جديدة وقال كسر وعرض لينا الصورة في شاشة كبيرة وقال الكسر اتمدد اكتر من الأول ولازم تعمل عملية تغيير مفصل وبدأ في ترتيب أمر العملية بعد ٩ أيام لمن اتأخر في تحديد العملية مشيت ليهو المستشفى قالو الدكتور وقع كسر رجلو وحيعمل عملية طلعت منهم عشان اشوف حل تاني

□ بعدو بأيام دكتور سوداني رسلني لي مستشفى الزهراء مشيت ليهم قالو جيب الوالدة وتعال امي رفضت قالت نشوف اي مستشفى تاني !! نفسها أبت الذهاب.

□ بعدها اتواصلت مع إداري سعودي قال انا بجي بكرة الصباح بوديكم مستشفى الملك فهد بدخلكم ان شاء الله

تاني يوم والدو اتوفى وانشغل عننا.

□ بعدها مشيت لي طبيب عام سوداني رسلني الى مستشفى الأحمدي لي زول معين وطلع في إجازة.

□ في هذه الأثناء كانت أمي تتألم وعايشة بالمسكنات

في يوم عاينت لي ابوي وقالت اتمنى والله ربنا يشفيني عشان اخدم ابوكم وهي قبل الوقعة كانت تقوم على خدمتو على أكمل وجه وتوديهو الحرم وتنزلو المسجد ودايما كانت بتقول دايرة اخش الجنة بخدمة ابوكم.

□ بعدها بيومين قالت لي وهي مستغربة الألم اختفى ! وأنها لم تعد تشعر بتلك الطعنات !

□ بعدها ربنا يسر لينا دخول لمستشفى الملك سلمان عملو ليها كشف وصورتين أشعة والمفاجأة قالو مافي أي كسر

اختفى تماما وكان لم يكن كسر ! وبرضو عشان يتأكدو عرضو الصورة على استشاري داخل المستشفى قال طمنوها مافي اي حاجة وطلعوها طوالي!

□ احد الدكاترة قال سبحان الله دي حالة غريبة دي شكلها امرأة صالحة دي كرامة من الله قلت ليهو فعلا كرامة

□ بعد رجعت البيت سألتها انتي قريتي شنو قال الساعة ٣ الفجر دعيت الله وكأنّ الله أمامي والدمعة في عيوني

دعيتو دعاء ماحصل دعيت زيو في حياتي.

○ الحمد لله والفضل له أولا وآخرا

○ اها الحقو الكرامة ماتفوتكم ياناس وريتكم.

#من_أحاجي_الحرب

عبد الباقي بركة

