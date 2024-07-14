سيكافا.. الهلال يهزم السهام الحمراء الزامبي بخماسية نظيفة

سجل الهلال السوداني فوزاً كبيراً على السهام الحمراء الزامبي بخمسة أهداف دون رد، وذلك ضمن مباريات الدور الثاني من بطولة سيكافا للأندية المقامة بدولة تنزانيا، ويشارك فيها فريقي الهلال وحي الوادي نيالا من السودان.

وأحرز مهاجم الهلال المحترف اداما كوليبالي هاتريك 3 أهداف، بينما سجل الغربال محمد عبدالرحمن هدفين.

رصد وتحرير – “النيلين”