فيديو .. وزيرة الرياضة الفرنسية تسبح في نهر السين قبل الأولمبياد

‬سبحت وزيرة الرياضة الفرنسية، إيميلي أوديا كاستيرا، في مياه نهر السين يوم السبت، كجزء من حملة تهدف إلى إظهار أن النهر “نظيف بما يكفي وجاهز” لاستضافة مسابقات السباحة في دورة الألعاب الأولمبية الصيفية التي ستقام في باريس.

والتقط المصورون لقطات للوزيرة وهي تسبح لفترة وجيزة في النهر الشهير، بالقرب من جسري ألكسندر الثالث وأنفاليد.

من المقرر أن تُقام سباقات الثلاثي الحديث والماراثون ضمن فعاليات دورة الألعاب الأولمبية في نهر السين.

جدير بالذكر أن النهر استُخدم أيضًا في أولمبياد باريس 1900.

كما وعدت رئيسة بلدية باريس، آن إيدالجو، بالسباحة في السين، للتأكيد على أن النهر ملائم لإقامة منافسات السباحة خلال الدورة الصيفية.

وقادت إيدالجو حملة لتنظيف النهر الذي يتعرض للتلوث في الكثير من الأحيان قبل الأولمبياد، وفق رويترز.

وتستضيف باريس دورة الألعاب الأولمبية الصيفية في الفترة من 26يوليو حتى 11 أغسطس.

Promesse tenue ! 🏊 Avec @AHanquinquant, notre champion paralympique de triathlon, qui fêtait son rôle de porte-drapeau à Paris 2024 ! 🇫🇷 pic.twitter.com/SsJYaWwhSS — Amélie Oudéa-Castéra (@AOC1978) July 13, 2024

رويترز