شاهد بالصورة والفيديو.. نجمة سوشيال ميديا “مصرية” تشرح لمتابعيها معنى العبارة السودانية الشهيرة التي تقال عند الغضب (ما تطلع ميتينا) من أين جاءت وما هي قصتها وما علاقة الخليفة التعايشي بها؟

حظي مقطع فيديو لناشطة ونجمة سوشيال ميديا “مصرية”, باهتمام كبير داخل مواقع التواصل الاجتماعي بالسودان.

وبحسب رصد ومتابعة محرر موقع النيلين فقد تناقلت مواقع التواصل السودانية, مقطع الناشطة المصرية, الذي شرحت من خلاله لمتابعيها قصة العبارة السودانية الشهيرة (ما تطلع ميتينا).

والمعروف في السودان أن هذه العبارة تقال في الأوساط الشبابية عند الغضب, ولكن الكثيرون لا يعرفون قصتها ومن أين جاءت.

وبحسب ما شاهد محرر موقع النيلين فقد أكدت الناشطة المصرية, أن القصة يعود تاريخها لأيام الثورة المهدية في السودان.

حيث كان السودانيون يقومون بدفن موتاهم داخل المنازل, ليصدر خليفة الدولة المهدية عبد الله التعايشي قراراً بإخراج جثث الموتى من البيوت ودفن الموتى في المقابر بالخارج.

وذكرت أن التعايشي, كان قد استنثنى في بادي الأمر مشايخ الطرق الصوفية من القرار, ولكن سرعان ما قام بتعميم القرار وطلع كل الميتين الموجودين بالمنازل, وسارت بعدها العبارة (ما تطلع ميتينا).

محمد عثمان _ الخرطوم

النيلين