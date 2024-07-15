ميسي خرج مصابا .. الأرجنتين تحرز لقب كوبا أمريكا

توج منتخب الأرجنتين بلقب كأس أمريكا الجنوبية “كوبا أمريكا 2024” للمرة الثانية على التوالي وال16 في تاريخه، عقب فوزه (1-0) على كولومبيا بعد التمديد، فجر الإثنين، في المباراة النهائية للمسابقة القارية، التي استضافتها الولايات المتحدة.وانتهى الوقت الأصلي بالتعادل بدون أهداف، ليلجأ المنتخبان للعب وقت إضافي مدته نصف ساعة على شوطين، حسم خلاله المنتخب الأرجنتيني الأمور لصالحه.وتقمص البديل لاوتارو مارتينيز، دور البطولة، عقب تسجيله هدف منتخب الأرجنتين الوحيد في الدقيقة 112، ليمنح منتخب راقصي التانجو، لقبه الثاني على التوالي في كوبا أمريكا وال16 في تاريخه.

بهذا الهدف، توج لاوتارو هدافا للبطولة برصيد 5 أهداف، حيث سبق وأن أحرز هدفا في مرمى كندا، وتشيلي وهدفين في شباك بيرو بمرحلة المجموعات في النسخة الحالية للمسابقة.وانفرد المنتخب الأرجنتيني بالرقم القياسي كأكثر المنتخبات تتويجا بلقب كوبا أمريكا، الذي كان يتقاسمه مع نظيره الأوروجواياني، كما بات هذا هو اللقب الرابع الذي يحصل عليه فريق المدرب ليونيل سكالوني في غضون 3 أعوام فقط.وكان منتخب كولومبيا يطمح للتتويج بلقبه الثاني في البطولة بعدما سبق أن حصل عليها عندما استضافها على ملاعبه عام 2001.وتأتي تلك الخسارة لتحرم منتخب كولومبيا من تمديد رقمه القياسي في عدد المباريات المتتالية التي حافظ خلالها على سجله الخالي من الهزائم.كان المنتخب الكولومبي بقيادة مدربه الأرجنتيني نيستور لورينزو، تفادى الخسارة ب28 مباراة متتالية في مختلف المسابقات قبل لقاء الأرجنتين، وهو الأمر الذي لم يحدث للمرة الأولى في تاريخ الفريق.

ومنذ خسارة كولومبيا أمام الأرجنتين في شباط/فبراير 2022 بتصفيات كأس العالم، لم يتلق الفريق أي هزيمة سوى أمام أبطال العالم مرة أخرى في نهائي كوبا أمريكا 2024.

وتأجل انطلاق المباراة لمدة 80 دقيقة عن موعدها المحدد سلفا بسبب تدافع الجماهير.

كووورة