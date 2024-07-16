ميسي يحقق أمنية لامين يامال

لعب ليونيل ميسي نجم منتخب الأرجنتين، دورا في تحقيق أمنية لامين يامال لاعب برشلونة ومنتخب إسبانيا.وسبق أن صرح يامال مؤخرا قبل نهائي اليورو وكوبا أمريكا “كانت صورتي مع ميسي مصادفة كبيرة، كان يمكن أن يكون مكاني أي طفل آخر في برشلونة”.

وتابع موهبة البارسا “أتمنى اللعب ضد ميسي في بطولة الفيناليسما إذا فازت إسبانيا والأرجنتين بالألقاب القارية”.ونجح يامال في قيادة إسبانيا للفوز بيورو 2024، والتي حصل خلالها على لقب أفضل لاعب شاب، كما قاد ميسي منتخب الأرجنتين للوقوف مجددا على منصات التتويج في كوبا أمريكا.

وبهذه النتائج، سيكون يامال وجها لوجه ضد ميسي خلال 2025 ضمن بطولة “الفيناليسما” التي تجمع بين بطل كوبا أمريكا والفائز باليورو.ورغم عدم تحديد موعد محدد لإقامة النسخة الثانية من البطولة، لكن من المتوقع أن تقام بين يونيو/حزيران ويوليو/تموز 2025.

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