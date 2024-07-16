مدير شرطة ولاية الجزيرة يترأس الإجتماع الدوري لهيئة القيادة

كما استعرض العميد شرطة د/ خالد محمد نور مدير دائرة الشئون العامة تقرير الأداء لشرطة الولاية والذي اشتمل على مناقشة كافة الجوانب الإدارية الخاصة بتسيير العمل بجانب مراجعة كشوفات القوة والإطمئنان على جاهزية مركبات شرطة الولاية كما أمن الإجتماع على الجهود التى تبذلها شرطة الولاية لدعم منسوبي شرطة الولاية والتخفيف من أعباء المعيشة ورفع معاناتها عن كاهلهم خصوصا فيما يلى الجانب الصحى وتقديم الخدمات العلاجية لهم بالتنسيق مع ادارة التأمين الصحي بالولاية لإدراج القوات تحت مظلة التأمين الصحي بالولاية للإستفادة من خدمات التأمين العلاجية*

*وعلى صعيد متصل قدم العميد شرطة مبارك ابكر جبريل مدير دائرة الجنايات تقريرا مفصلا عن الوضع الجنائي بالولاية وسير العمل بالأقسام وكشف عن المجهودات المنعية والإجراءات الوقائية التى تضطلع بها الدائرة منعا للجريمة والتفلتات الأمنية وذلك من خلال نقاط الإرتكاز والحملات المكثفة عبر الاطواف الأمنية المشتركة لمداهمة أوكار الجريمة وأماكن تصنيع الخمور البلدية ومحاصرة النشاط الإجرامى والتقليل من أثاره وأبان السيد مدير دائرة الجنايات بأن هذه الخطط أسهمت كثيرا وبصورة ملحوظة في إنخفاض معدلات الجريمة*

*من جانبه أكد العقيد شرطة احمد حسن عبد الله السني مدير شرطة محلية المناقل هدوء الأحوال واستقرار الأوضاع بعموم المحلية وذلك خلال تناوله لتقرير الأداء والذي فصل فيه بالشرح كافة الجوانب الإدارية والجنائية وأبرز الإنجازات والمجهودات التي حققتها شرطة المحلية خلال الفترة الماضية كما استمع الإجتماع لتنوير مفصل من العقيد شرطة مهند سعيد مديرادارة الشرطة الأمنية عن الوضع الأمني بالولاية والمهددات الأمنية ومجهودات إدارته في مكافحة الجرائم بجميع أنواعها مبينا أن إدارته تعمل بتنسيق تام مع جميع الأجهزة الأمنية والعسكرية في تبادل المعلومات الخاصة بالأعمال العدائية للمليشيا المتمردة ورصد الخلايا النائمة بالتنسيق مع الخلية الأمنية المشتركة*