أنباء صادمة بشأن مدة غياب ميسي

كشفت تقارير صحفية في الأرجنتين عن تفاصيل جديدة بشأن إصابة ليونيل ميسي، خلال مباراة كولومبيا في نهائي كوبا أمريكا.

أشار مراسل قناة TYC سبورتس الأرجنتينية، إلى أن إصابة ميسي في أربطة الكاحل لا تحتاج للتدخل الجراحي، بل التعافي ببرنامج تأهيلي والعلاج الطبيعي.

أما مراسل شبكة ESPN كشف أن ميسي يعاني من تمزق في أربطة الكاحل، وسيغيب عن الملاعب حوالي 40 يوما.

وغادر ميسي ملعب هارد روك الذي استضاف نهائي كوبا أمريكا، فجر الإثنين الماضي، باكيا، بعد إصابة في الكاحل أثناء مواجهة كولومبيا.

لكن منتخب الأرجنتين نجح في الفوز باللقب ليحقق ميسي رقما قياسيا، كونه أكثر لاعب كرة قدم فوزا بالألقاب برصيد 45 بطولة.

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