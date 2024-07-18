النصر يتعاقد مع الحارس البرازيلي بينتو

ذكرت وسائل إعلام سعودية أن نادي النصر قد تعاقد مع الحارس البرازيلي بينتو ماثيوس كريبسكي.

وأفادت صحيفة “الشرق الأوسط” بأن نادي أتليتكو باراناينسي البرازيلي وافق على بيع الحارس بينتو إلى النصر السعودي مقابل 18 مليون يورو (19.6 مليون دولار).

وأوضحت مصادر لصحيفة “غلوبو” البرازيلية أن بينتو “سيحصل على راتب لا يمكن رفضه”، وأكدت أن “اللاعب قبل عرض النصر”.

وأضافت المصادر أن “النادي سمح للاعب بالسفر لإجراء الفحص الطبي وتوقيع العقد بشكل رسمي”.

وأشارت صحيفة “الشرق الأوسط” إلى أن نادي الاتحاد السعودي قدم عرضًا لشراء الحارس في وقت سابق، لكن النادي البرازيلي رفض العرض بسبب انخفاض قيمته المالية، كما رفض عرضًا آخر من نادي إنتر الإيطالي بقيمة 15 مليون يورو.

ويذكر أن بينتو عمره 25 سنة، وطوله 1.89 متر، ووزنه 92 كيلوغرام، وخاض العديد من المباريات بشكل احترافي، وكان مشاركا مع منتخب بلاده في بطولة كوبا أميركا.

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