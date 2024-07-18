مبابي يعلنها من قلعة ريال مدريد: “سأهب حياتي لهذا النادي”

قال النجم الفرنسي كيليان مبابي، الثلاثاء، لجماهير ريال مدريد الإسباني في ملعب سانتياغو برنابيو، بمناسبة تقديمه رسمياً كلاعب للنادي الملكي في حفل كبير: “سأهب حياتي لهذا النادي”، مؤكداً مرة أخرى أنه يحقق “حلم” الطفولة.

وتوجه ابن الـ25 عاماً إلى جمهور ريال مدريد بالإسبانية بطلاقة أمام والديه المتأثرين بالدموع، ومواطنه نجم النادي الملكي ومدربه السابق زين الدين زيدان، الذي لطالما أعرب عن رغبته في ضم الظاهرة الفرنسية إلى ريال مدريد منذ صغره، قائلاً: “واو… وجودي هنا أمرٌ لا يُصدّق. لقد حلمت لسنوات باللعب لريال مدريد واليوم أصبح حلمي حقيقة”.

وأضاف: “أنا فتى سعيد. سأهب حياتي لهذا النادي ولهذا الشعار. أنا فخور بتحقيق حلمي وأن أصبح لاعباً في أفضل نادٍ في تاريخ كرة القدم”.

وقد انضم مبابي إلى ريال مدريد في صفقة انتقال حر بعد انتهاء عقده مع باريس سان جرمان الفرنسي، حيث وقع عقداً لمدة خمسة مواسم.

وسلم فلورنتينو بيريز، رئيس النادي الملكي، اللاعب الجديد القميص رقم 9 الذي ارتداه مواطنه كريم بنزيمة قبل انتقاله إلى اتحاد جدة السعودي الموسم الماضي.

وقال بيريز متوجهاً إلى زيدان: “قبل اثني عشر عامًا، دعوت إلى الفالديبيباس (مركز تدريب النادي) شاباً هو اليوم بطل هذه اللحظة، لاعب سيساعدنا على مواصلة الفوز، ويحقق حلم حياته”.

وأضاف “كيليان، أنت هنا لأنك أردت ذلك، لقد تمكنت من التغلب على كل العقبات لارتداء هذا القميص الأبيض، قميص النادي صاحب 15 لقبا في كؤوس أوروبا (دوري الأبطال). مرحبًا بك في البيت، ومرحبًا بك في ريال مدريد”.

وحضر 85 ألف شخص حفل التقديم الذي كان من المتوقّع أن يكسر الرقم القياسي المسجّل سابقاً في تقديم البرتغالي كريستيانو رونالدو عام 2009.

وحجز المشجعون بسرعة التذاكر المجانية، كما عمد بعضهم إلى بيع التذاكر التي حصلوا عليها للاستفادة من الضجة المحيطة بوصول أحد أبرز المهاجمين في العالم.

بالنسبة إلى نجمه الجديد، لم يفرش النادي الإسباني سجادة حمراء بل زرقاء للترحيب به مثل نجم الروك في حديقته الجديدة التي تم تجديدها وتحديثها لجذب الحفلات الموسيقية لأعظم الفنانين العالميين.

وبعد أن استقبله عشرات الآلاف من مشجعي ريال مدريد، انتظر بعضهم ساعات عدة، خطى قائد المنتخب الفرنسي خطواته الأولى على العشب في أجواء قريبة من مباراة في دوري الأبطال، سيرا على خطى مثله الأعلى رونالدو الذي حظي بحفل تقديم فخم قبل 15 عامًا.

ونشر النادي فيديو على الشاشات العملاقة أعاد إلى الأذهان العلاقة بين مبابي ورونالدو، الذي كانت صوره تغطي غرفته عندما كان طفلا.

وبعد اجتيازه الفحص الطبي في مستشفى لا موراليخا، في ضواحي مدريد، وقع مبابي أخيرًا عقده لمدة 5 سنوات مع رئيسه بيريز في مركز تدريب النادي المدريدي، والتقط صورا أمام نسخ طبق الأصل من كؤوس دوري أبطال أوروبا، حلمه الكبير الذي لم يتحقق في باريس.

وتم عرض القميص رقم 9 الخاص باللاعب الفرنسي في متاجر النادي منذ الخميس الماضي.

“إثارة” و”تواضع”

وسيحصل مبابي على بضعة أيامٍ إضافية للراحة قبل بدء موسمه في العاصمة الإسبانية، على الرغم من أن زملاءه الجُدد استأنفوا التمارين، الاثنين.

ولم يُخفِ المهاجم الذي خرج مع منتخب بلاده من نصف نهائي كأس أوروبا 2024 على يد إسبانيا (1-2)، حبّه لريال مدريد الذي تُزيّن ملصقاته جدران غرفة نومه في طفولته، ولم يتردّد النادي الملكي في التواصل مع اللاعب على مدى السنتين الأخيرتين لاسيّما من قبل الرئيس بيريز مباشرة الذي جعل من التعاقد مع مبابي أولوية لفريقه.

ويصل مبابي الذي برز اسمه مع موناكو قبل الانتقال إلى سان جرمان، إلى العاصمة مدريد بعد أداءٍ مخيّبٍ للآمال في كأس أوروبا، حيث اكتفى بتسجيل هدفٍ واحد من ركلة جزاء.

كما أن المهاجم عاش فترة صعبة في الموسم الأخير مع سان جرمان، وذلك عقب إعلانه قرار عدم تجديد عقده، معترفاً بشعوره بـ”التحرر والارتياح” لانتقاله إلى مدريد.

وسيشكّل مبابي إلى جانب الإنكليزي جود بيلينغهام والبرازيلي فينيسيوس جونيور ثلاثياً مرعباً في صفوف الفريق الملكي الذي أحرز بطولة إسبانيا الموسم الفائت بقيادة مدربه الفذ الإيطالي كارلو أنشيلوتي.

ويبدأ ريال موسمه في الدوري أمام مايوركا، في حين سينتظر الجمهور رؤية النجم الجديد يلعب على ملعب سانتياغو برنابيو أمام بلد الوليد الصاعد حديثا في المرحلة الثانية.

ويأمل مبابي أن يفوز أخيرًا بدوري أبطال أوروبا، والكرة الذهبية، وهما هدفان لطالما أظهرهما بوضوح، بالإضافة إلى هدف “كتابة التاريخ” في رياضته.

فرانس برس