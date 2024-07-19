مدرب الأهلي يوافق على رحيل أفشة للخلود السعودي

كشف مصدر داخل النادي الأهلي المصري عن ترحيب المدير الفني للفريق، مارسيل كولر، برحيل نجم الفريق محمد مجدي أفشة في حال وصول عرض مالي مناسب للنادي.

وأوضح المصدر أن لجنة التخطيط بالنادي الأهلي استطلعت رأي كولر بشأن التمسك بأفشة أو الموافقة على رحيله للاحتراف، خاصة في ظل العروض العربية المقدمة له، ولا سيما من نادي الخلود السعودي الذي يرغب في استعارته لمدة موسم واحد.

وأضاف المصدر أن كولر أوضح سبب موافقته على رحيل اللاعب بالرغم من تألقه، وهو كثرة اعتراضات أفشة على قلة مشاركاته ومطالبته المستمرة باللعب كأساسي، وهو ما يصعب تحقيقه في ظل وجود لاعبين آخرين متألقين في الفريق.

صحيفة الخليج