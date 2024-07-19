مانشستر يونايتد يقترب من ضم المدافع لينو يورو

اقترب مانشستر يونايتد، حامل لقب كأس إنجلترا لكرة القدم، من حسم صفقة المدافع الفرنسي الواعد لينو يورو من نادي ليل، وفقاً لما أشارت إليه وسائل الإعلام. وارتبط اسم يورو، البالغ من العمر 18 عاماً، بالانتقال إلى ريال مدريد الإسباني، المتوّج بلقب دوري أبطال أوروبا، لكن يُعتقد أنه سافر إلى إنجلترا يوم الأربعاء لإجراء الفحوص الطبية تمهيداً لانتقاله إلى “الشياطين الحمر”. ومن المتوقع أن يدفع يونايتد مبلغاً أولياً قدره 69 مليون دولار، بالإضافة إلى إضافات بنحو 9 ملايين دولار.

يُعدّ يورو، الذي لعب مباراته الاحترافية الأولى مع ليل بعمر 16 عاماً، أحد أفضل اللاعبين الواعدين في أوروبا. وفي حال إتمام الصفقة، سيصبح الفرنسي ثاني صفقات يونايتد في سوق الانتقالات الصيفي، بعد ضمّ المهاجم الهولندي جوشوا زيركزي من بولونيا في نهاية الأسبوع الماضي. وكان المدرب الهولندي إريك تن هاغ حريصاً على ضمّ قلب دفاع جديد بعد مغادرة نجم ريال مدريد السابق رافايل فاران لـ”أولد ترافورد” في نهاية الموسم الماضي.

وكان فاران مدافعاً أساسياً في تشكيلة يونايتد إلى جانب الأرجنتيني ليساندرو مارتينيز، في نهائي كأس إنجلترا الذي توّج به «الشياطين الحمر» بعد الفوز على جاره مانشستر سيتي في مايو، حيث غاب هاري ماغواير بسبب الإصابة التي أبعدته أيضاً عن كأس أوروبا 2024. ويسعى تن هاغ إلى التعاقد مع مواطنه المدافع ماتيس دي ليخت من بايرن ميونيخ الألماني، فيما رفض إيفرتون عرضين لضم جاراد برانثويت.

صحيفة الخليج