دائرة مرور ولاية الخرطوم تشرع فى حصر وجمع المركبات المفقودة و المتواجدة فى طرق وشوارع ام درمان

أوضح اللواء شرطة أحمد على الخليفه مدير دائرة مرور ولاية الخرطوم ان إدارته شرعت فى تنفيذ حصر وجمع المركبات المفقودة إنفاذا لموجهات الاستاذ/ احمد عثمان حمزة والى ولاية الخرطوم المكلف القاضية بحصر وجمع المركبات المفقودة والمنهوبة المتواجدة بطرق وشوارع ولاية الخرطوم إبتداءا من محلية أمدرمان وصولا إلى جميع محليات الولاية بعد تأمينها وتحريرها من دنس مليشيا الدعم السريع المتمردة.

يذكر ان هذه الخطوة تأتي متسقة ومتوافقة مع توجيهات السيد المدير العام لقوات الشرطة من خلال القرارات الخاصة بفتح البلاغات الجنائية عبر منصة البلاغ الإلكترونى التى تم تصميمها وتخصيصها من قبل رئاسة الشرطة لتلقى كافة البلاغات فيما يتعلق بكافة جرائم التعدى والسرقات التى مارستها مليشيا الدعم السريع ضد المواطنين.

وتفيد متابعات (المكتب الصحفى للشرطة ) أن الإدارة العامة للمرور تبدى إهتماما متعاظما وحرصا بالغا بحفظ حقوق المواطنين وممتلكاتهم وهى تعمل جاهدة بالتنسيق مع اللجان التى تم تكوينها بتوجيه من السيد والى ولاية الخرطوم المكلف برئاسة لمدير التنفيذى بالمحلية وممثل الإدارة العامة للمرور عضوا ومقرار بجانب عضوية ممثلين للجهات العدلية والنظامية المعنية بقرار التكوين وتعنى بإسترداد كافة المفقودات والمنهوبات من المركبات والسيارات والأليات إلى أصحابها ومالكيها وتعمل اللجنة من خلال أمر هذا التكوين على حصر وجمع المركبات ومراجعتها ومطابقتها مع المستندات الشخصية بواسطة نظام المرور ثم الإعلان عنها وتسليمها لأصحابها بعد إستيفاء كافة الإجراءات الإدارية والفنية والقانونية اللازمة وفى ذات الخصوص فقد ناشد أالسيد مدير دائرة مرور ولاية الخرطوم المواطنين بضرورة فتح البلاغ الإلكتروني عبر تطبيق منصة البلاغ الإلكتروني للشرطة حفاظا على حقوقهم وممتلكاتهم.

المكتب الصحفي للشرطة