طبيب بايدن يتحدث عن وضعه الصحي

قال طبيب الرئيس الأميركي، جو بايدن، يوم الخميس، إن بايدن يواصل أداء مهامه الرسمية رغم معاناته من أعراض خفيفة في الجهاز التنفسي العلوي نتيجة إصابته بكوفيد-19، مضيفاً أن العلامات الحيوية للرئيس لا تزال طبيعية.

وذكر الدكتور كيفن أوكونور، في رسالة نشرها البيت الأبيض، أن بايدن يتلقى العلاج بعقار باكسلوفيد.

وقال أوكونور في الرسالة: “لا يزال الرئيس يعاني من أعراض خفيفة في الجهاز التنفسي العلوي، مرتبطة بإصابته مؤخراً بكوفيد-19”.

وأضاف أن بايدن “لا يعاني من الحمى وتظل مؤشراته الحيوية طبيعية”.

وكان البيت الأبيض قد أعلن الأربعاء عن إصابة بايدن بفيروس كورونا خلال رحلته إلى لاس فيغاس في إطار حملته الانتخابية، مشيراً إلى أنه يعاني من أعراض خفيفة.

وجاء إعلان إصابة بايدن بكوفيد بعد دقائق من إعلان رئيس نقابة لاتينية أن الرئيس الأميركي اتصل للاعتذار عن عدم قدرته على إلقاء كلمة أمام أعضائها بعد تأكد إصابته بالفيروس.

وأصدر البيت الأبيض بيانا قال فيه إن بايدن يعاني سَيلانا في الأنف و”سعالا” إلى جانب “شعور عام بالتوعك”، وهو يتلقى الآن عقار باكسلوفيد المضاد لكوفيد.

وأضاف أن “أعراضه لا تزال خفيفة، ومعدل تنفسه طبيعي عند 16، ودرجة حرارته طبيعية عند 97,8، وقياس نبضه طبيعي عند 97 في المئة”.

ويأتي ذلك أيضا في وقت يتعرض بايدن لضغوط متزايدة للانسحاب من السباق الرئاسي أمام منافسه دونالد ترامب بعد أن أثار أداؤه الكارثي خلال المناظرة الرئاسية مخاوف بشأن عمره وصحته.

رويترز