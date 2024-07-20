والي الجزيرة : الرياضة وحدت الشعب السوداني

هنأ الأستاذ الطاهر إبراهيم الخير، والي الجزيرة المكلف، أندية الأهلي مدني، والهلال المناقل، وأم مغد الكاملين بصعودها إلى الدوري الممتاز.

وقال في تصريح لوكالة السودان للأنباء (سونا) إن صعود أندية الولاية إلى الدوري الممتاز يُعد إنجازًا رياضيًا مهمًا لولاية الجزيرة، خاصة بعد فترة غياب أندية الولاية عن الدوري الممتاز.

وأضاف أن جهود إدارات الأندية والقطاعات المختلفة أسهمت في تحقيق هذا التمثيل، مما يسهم في تطوير الرياضة بالولاية.

وأكد الوالي أن الرياضة تجسد السلام المجتمعي والتنافس الشريف دائمًا، مؤكدًا التزام حكومة الولاية بدعم القطاع الرياضي والأندية التي تمثل الولاية في الدوري الممتاز.

وكالة السودان للأنباء