جمال ساحر.. زوجة نجم الزمالك تخطف الأنظار – صورة

تحرص هدى بهاء، زوجة أحمد سيد زيزو نجم الزمالك، على مشاركة أحدث إطلالاتها مع متابعيها عبر حسابها على موقع تبادل الصور والفيديوهات “إنستجرام”.

ظهرت هدى بهاء في الصور بإطلالة رقيقة ترتدي ملابس كاجوال جذابة، معتمدة على مكياج ناعم يعزز جمال ملامحها وأناقتها.

**موعد مباراة الزمالك القادمة والقنوات الناقلة**

يواجه الزمالك فريق الداخلية يوم الأحد الموافق 21 يوليو الجاري على استاد السلام، في تمام الساعة التاسعة مساءً بتوقيت القاهرة.

ومن المقرر أن تذاع مباراة الزمالك والداخلية بشكل حصري عبر قتاة “أون تايم سبورت” باعتبارها الناقل الحصري لمباريات الدوري الممتاز.

صدى البلد