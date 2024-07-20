مهاجم بايرن السابق يقترب من البقاء في ألمانيا

اقترب مهاجم بايرن ميونخ السابق من البقاء في الدوري الألماني بعد مغادرته ملعب أليانز أرينا في نهاية الموسم الماضي. ووفقًا للصحفي الإيطالي فابريزيو رومانو، فإن نادي ماينز يجري محادثات للتعاقد مع المهاجم الكاميروني تشوبو موتينج.

لن يتكبد النادي الألماني أي تكلفة لتعاقده مع اللاعب البالغ من العمر 35 عامًا، حيث إنه أصبح حرًا بعد انتهاء عقده.

تأقلم تشوبو موتينج جيدًا مع ملاعب البوندسليجا، بعدما مثل خمسة أندية ألمانية من قبل، بما في ذلك ماينز.

انضم اللاعب المخضرم إلى ماينز عام 2011، حيث قضى ثلاث سنوات ضمن صفوفه قبل الانتقال إلى شالكه في صيف 2014.

خلال فترة لعبه السابقة مع ماينز، سجل تشوبو موتينج 22 هدفًا في 81 مباراة بمختلف البطولات. يُذكر أن تشوبو موتينج قد توج بالدوري الألماني ثلاث مرات، بالإضافة إلى كأس السوبر المحلي مرتين، وكأس العالم للأندية.

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