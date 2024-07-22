الجنسيات الأكثر نجاحًا في الدوري المصري.. نسور نيجيريا يتألقون بـ49 مساهمة تهديفية

شهد الموسم الحالي من مسابقة الدوري المصري الممتاز (دوري نايل) تألق العديد من اللاعبين المحترفين من مختلف الجنسيات، حيث تصدر نجوم نيجيريا المشهد بمستوياتهم الاستثنائية هذا الموسم.

لاعبو نيجيريا يتصدرون قائمة المحترفين في الدوري المصري بمساهمات تهديفية بلغت 49 مساهمة، حيث سجلوا 31 هدفًا وقدموا 18 تمريرة حاسمة. ويأتي في مقدمتهم صديق أوجولا الذي سجل 11 هدفًا، يليه جون إيبوكا بـ5 أهداف، وجودين شيكا لاعب فريق طلائع الجيش بنفس الرصيد.

في المرتبة الثانية، جاء لاعبو تونس بمجموع 22 هدفًا و7 تمريرات حاسمة. بينما احتل لاعبو المغرب المركز الثالث بـ46 مساهمة تهديفية.

أما لاعبو الكونغو الديمقراطية فاحتلوا المرتبة الرابعة بـ20 مساهمة تهديفية، يتصدرهم فيستون مايلي لاعب فريق بيراميدز الذي يعتلي قائمة الهدافين برصيد 14 هدفًا.

بينما يأتي لاعبو الجزائر بالمرتبة السادسة برصيد 21 مساهمة تهديفية، يليهم لاعبو أنجولا بـ15 مساهمة تهديفية، فيما يحتل لاعبو جنوب إفريقيا المركز الثامن برصيد 13 مساهمة.

الجدير بالذكر أن فريق بيراميدز يعتلي صدارة ترتيب بطولة الدوري المصري برصيد 68 نقطة، فيما يحتل الأهلي المركز الثاني برصيد 63 نقطة.

بوابة الفجر