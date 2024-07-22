نجم برشلونة يرفض الانتقال إلى السعودية

رفض أحد لاعبي برشلونة الانتقال إلى الدوري السعودي هذا الصيف. الفرنسي كليمنت لينجليه، الذي يرتبط بعقد مع برشلونة حتى 2026، يرغب النادي في التخلص منه هذا الصيف.

ووفقًا لصحيفة “سبورت” الإسبانية، يمثل لينجليه واحدة من أكبر المشكلات لبرشلونة فيما يتعلق بسقف الرواتب، بسبب الأجور المؤجلة منذ جائحة كورونا. ولم يتلق برشلونة أي عروض لضم المدافع الفرنسي هذا الصيف، ويدرس فسخ عقده إذا لم يتم التوصل إلى حل قبل نهاية أغسطس/ آب المقبل.

وقد عرض برشلونة على لينجليه الانتقال إلى الدوري السعودي في صفقة تتضمن حصول النادي على مبلغ صغير، لكن اللاعب تردد في قبول الاقتراح وخوض تجربة خارج أوروبا.

وأشارت الصحيفة إلى أن نابولي قد يمثل حلاً لأزمة لينجليه مع برشلونة، رغم أن اللاعب ليس الخيار الأول للنادي الإيطالي لدعم الدفاع.

وكشفت أن إشبيلية يدرس التقد بعرض لضم لينجليه، لكن على سبيل الإعارة فقط.

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