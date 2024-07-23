بلان لجماهير اتحاد جدة: لا تنسوا هذا الأمر.. وأحتاج الوقت

برر الفرنسي لوران بلان، مدرب اتحاد جدة، الهزيمة المفاجئة التي تعرض لها الفريق على يد إلتشي الإسباني في بداية الاستعدادات للموسم الجديد.وتولى بلان مهمة تدريب الاتحاد في وقت سابق من يوليو/تموز الجاري خلفا للأرجنتيني المقال مارسيلو جاياردو.

لكن الفرنسي خسر بنتيجة 0-2 على يد إلتشي السبت ضمن معسكر الفريق المقام في إسبانيا.

وقال بلان: “كانت هذه أول مباراة لنا بعد 5 أيام فقط من المعسكر، خضنا تدريبات مكثفة، لذلك كنت أتوقع صعوبات على المستوى البدني للاعبين”.

وتابع: “وبالفعل واجهنا صعوبات، لكن الشيء الأكثر أهمية هو عدم تعرض أي لاعب للإصابة”.وأضاف في تصريحات للحساب الرسمي للنادي: “عندما نخسر مباراة لا نكون سعداء، لكن المعاناة أمام إلتشي ستفيدنا في المستقبل، لأننا ما زلنا في مرحلة الإعداد، وينقصنا بعض اللاعبين، ولدينا تشكيل شاب جدا جدا”.

وواصل: “سعداء لأننا نخوض معسكرا جيدا، اخترنا مباريات ودية صعبة، وأتوقع أن تكون معقدة، سنحاول تقديم أداء جيد في هذه المباريات، سنلعب للفوز، لكن يجب ألا ننسى أننا نستعد للدوري السعودي”.

وواصل المدرب الفرنسي: “يجب بناء هوية لعب للفريق، وهذا يحتاج الوقت”.

وشدد: “أحب أن تلعب الفرق التي أدربها بالطريقة التي أحب بها كرة القدم. أعتقد أننا سنحقق ذلك، لكن أحتاج الوقت كي يستوعب اللاعبون هذه الطريقة”.

وضمن تحضيراته الجارية، سيلعب اتحاد جدة ضد كل من ريال بيتيس وإشبيلية وفارينزي البرتغالي وإنتر ميلان، ثم يخوض لقاء وديا في السعودية قبل بداية الموسم، تقول تقارير إنها ستكون ضد القادسية.

كووورة