اتحاد الكرة يعلن تقسيم الدوري الممتاز لـ «3» مجموعات

أعلن الإتحاد السوداني لكرة القدم تقسيم أندية الدوري الممتاز جغرافياً إلى 3 مجموعات وذلك بعد إضافة أندية النخبة السبعة ليصبح عدد فرق الدوري 25 نادياً.

و تُقام من المنافسة من دورتين ليتأهل الأول والثاني من كل مجموعة لدوري السوبر لتحديد المشاركة الأفريقية.

ومن المقرر أن تُلعب مباريات مجموعة الشمال في مدن عطبرة وبربر والدامر وابوحمد، وتضم المجموعة فرق المريخ والزومة والأهلي مروي والفلاح والأمل عطبرة والأهلي شندي والأهلي مدني وأم مغد الكاملين.

وتخوض مجموعة الشرق مبارياتها على ملاعب كسلا والقضارف وتضم أندية الهلال وتوتي و كوبر وحي العرب وهلال الساحل والشرطة القضارف والميرغني وهلال المناقل.

أما مجموعة الغرب فستلعب مبارياتها في مدينتي كوستي وربك وتضم أندية حيدوب النهود والرابطة وحي الوادي وهلال الفاشر والأهلي الخرطوم وودنوباوي ومريخ نيالا ومريخ الابيض والزمالة أم روابة.

وتقام من المنافسة من دورتين ليتأهل الأول والثاني من كل مجموعة لدوري السوبر لتحديد المشاركة الأفريقية.

وسيكون الهبوط لفريقين من كل مجموعة ليصبح عدد فرق الممتاز 19 فريقا في الموسم الذي يلي الموسم الاستثنائي الاول.

وتصعد 3 فرق من الدوري العام للممتاز ليصبح عدد أندية الممتاز 22 فريقا في موسم 2025 /2026. وفي الموسم التالي يقتصر الهبوط على 4أندية لتعود الدرجة الممتازة إلى 18 فريقا.

اما الدوري العام المؤهل للممتاز فإنه سيكون بنظام فرص المناطق، الولاية الشمالية والتي لديها 4 اتحادات سيتاهل منها للمرحلة الأخيرة فريقان، أما نهر النيل والتي لها 6 اتحادات سيصعد منها ناديان ايضاً.

وولاية الخرطوم التي تمتلك 3 اتحادات سيتأهل منها فريق واحد فقط، بينما ولايات الشرق والتي بها 5 اتحادات سيصعد منها فريقان، كما ستصعد 3 أندية من منطقة الجزيرة والتي لديها 9 اتحادات.

اما كردفان بغرب السودان والتي بها 7 اتحادات يصعد منها 3 فرق، وبخصوص دارفور والتي لديها 5 اتحادات سيتاهل منها فريقان، ليصبح العدد 18 فريقا توزع على 3 مجموعات يتأهل الأول والثاني من كل مجموعة لتتنافس الفرق الـ 6 في المرحلة الأخيرة ليصعد منها للدوري الممتاز 4 أندية.

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