بعد إيقافها أكثر من مرة.. إلغاء مباراة كرة قدم بسبب «الفطائر» – صور

ألغيت مباراة روزنبورج وليلشتروم ضمن منافسات الدوري النرويجي لكرة القدم بعدما عبرت الجماهير عن استيائها من تقنية الفيديو بإلقاء فطائر السمك على أرضية الملعب.

بدأت الاحتجاجات مع انطلاق المباراة، وبعد دقيقتين من إلقاء الفطائر على الملعب، أوقف الحكم اللعب ووجه اللاعبين إلى غرف تغيير الملابس.

تم استئناف اللعب لاحقًا، لكن حدة الاحتجاجات تصاعدت حيث ألقت الجماهير كرات التنس وقنابل الدخان على الملعب، مما دفع الحكم إلى إيقاف اللعب مجددًا بعد نحو نصف ساعة، وكانت النتيجة لا تزال تعادلًا سلبيًا.

أثارت تقنية الفيديو جدلًا واسعًا في الدوري النرويجي، حيث ادعت العديد من اتحادات مشجعي الأندية أن الوقت الذي يقضيه الحكام في اتخاذ القرارات باستخدام هذه التقنية يفسد المباريات.

وواجهت التقنية انتقادات في مسابقات دوري أخرى، وقد قررت مسابقات دوري الدرجات العليا في السويد في أبريل الماضي عدم تطبيق تقنية الفيديو بسبب معارضة الأندية لها.

صحيفة البيان