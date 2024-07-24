في أولمبياد باريس.. “الملك” يحمل العلم الأميركي

سيحمل “الملك” ليبرون جيمس، أفضل هدّاف في تاريخ الدوري الأميركي لمحترفي كرة السلة (أن بي ايه)، علم الولايات المتحدة، في حفل افتتاح الألعاب الأولمبية في باريس، الجمعة، وفقاً لما أعلنته اللجنة الأولمبية الأميركية، الاثنين.

واختار رياضيو الفريق الأميركي الأولمبي، جيمس (39 عاماً) لهذه المهمة، على أن يُعلَن الثلاثاء اسم الرياضية التي ستحمل العلم إلى جانبه.

وقال جيمس “إنه لشرف عظيم أن أمثّل الولايات المتحدة على هذا المسرح العالمي، لاسيّما في لحظة يمكن أن تجمع العالم بأسره معاً”.

وأضاف الفائز بميداليتين ذهبيتين أولمبيتين في بكين 2008 ولندن 2012 “بالنسبة لطفل من أكرون (مدينة في أوهايو)، هذه المسؤولية تعني كل شيء ليس لي فقط، لكن لعائلتي، لجميع الأطفال في مسقط رأسي، لزملائي، لزملائي الأولمبيين وللعديد من الأشخاص ذوي الطموحات الكبيرة في جميع أنحاء البلاد”.

وأردف “للرياضة القدرة أن تجمعنا جميعاً. أنا فخورٌ بأن أكون جزءاً من هذه اللحظة المهمة”.

وأصبح جيمس أول رجل، ثالث عضو في كرة السلة الأميركية، يتولّى مسؤولية حمل العلم بعد سو بيرد في 2020، وداون ستالي في 2004.



فرانس برس