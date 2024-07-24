بالصور: وزير الرياضة المصري ينهي خلاف جنة عليوة وشهد سعيد

أنهى الدكتور أشرف صبحى، وزير الشباب والرياضة، الخلاف بين جنة عليوة وشهد سعيد لاعبتي منتخب مصر للدراجات.واجتمع الوزير باللاعبتين في مقر الوزارة بالعاصمة الإدارية الجديدة، للصلح بينهما.

وحضر الاجتماع عدد من أفراد أسرتي اللاعبتين والدكتور عبد اللطيف صبحي رئيس نادى أكتوبر.ودار حديث ودى بين وزير الشباب والرياضة مع اللاعبتين وأسرتيهما حيث أكد الوزير على ضرورة اهتمامهما بمستقبلهما فى رياضة الدراجات، وإنهاء أية خلافات وقعت بينهما خلال الفترة الماضية.وأوضح أن اعتذار أي طرف عند الخطأ يتوقع أن يكون رد الفعل المقابل له من الطرف الآخر هو القبول، كونها سمة أخلاقية بالمجتمع الرياضي.

وتصافحت اللاعبتان وأكدتا أنهما ستبدآن صفحة جديدة من الصداقة، والتركيز مع المنتخب في المنافسات المقبلة.

وقدمت اللاعبتان الشكر والتقدير إلى وزير الشباب والرياضة على تدخله لإنهاء هذا الخلاف، ودعمه الدائم ومساندته لأبطال مصر الرياضيين.

ووقع تصادم بين جنة عليوة وشهد سعيد، خلال سباق الجمهورية للدراجات في شهر أبريل/نيسان الماضي، وتم إيقاف شهد على إثره لمدة عام واحد، بداعي تعمدها إيذاء منافستها.

واستبعدت اللجنة الأولمبية المصرية شهد سعيد من أولمبياد باريس 2024، بسبب إيقافها.

كووورة