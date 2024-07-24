جيسوس يكشف سر تفوقه مع الهلال

كشف البرتغالي جورجي جيسوس، المدير الفني للهلال السعودي، عن سر تفوقه مع الزعيم في تجربته الحالية.وقاد جيسوس الهلال لتحقيق ثلاثية تاريخية محليا، بتتويجه الموسم الماضي بطلا لدوري المحترفين وكأس خادم الحرمين الشريفين والسوبر السعودي.

وقال جيسوس في فيديو دعائي لأحد رعاة الهلال: “كل يوم الجمهور يسألني كيف استطعت تحقيق هذا الكم من الانتصارات؟”.وأضاف المدرب البرتغالي: “أفكارك التكتيكية هي الأسس التي تبني عليها.. مهم كيف تحقق الأهداف، لكن الأكثر أهمية هو الطريقة التي تصل بها”.

وواصل جيسوس: “كمدرب أحاول أن أفهم ما يحتاجه فريقي أكثر، فبدون فريق منظم جيدا، لا يوجد مردود لأفكاري”.

ويستعد الهلال لبدء موسمه الجديد ببطولة كأس السوبر السعودي والتي سيلاقي فيها الأهلي بالدور نصف النهائي يوم 13 أغسطس/أب المقبل، على أن يتقابل الفائز منهما مع المتأهل عن مباراة النصر والتعاون.

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