منتخب “أسود الرافدين” يقلب الطاولة على أوكرانيا في الأولمبياد

نجح منتخب العراق تحت 23 عامًا في قلب تأخره والفوز على نظيره الأوكراني في مستهل مشواره في مسابقة كرة القدم بدورة الألعاب الأولمبية في باريس.

انتهى الشوط الأول من المباراة بالتعادل السلبي، قبل أن يتمكن المنتخب الأوكراني من افتتاح التسجيل عبر فالنتين روبشينسكي في الدقيقة 53.

ولم يدم تقدم الأوكرانيين طويلاً، حيث تمكن مهاجم المنتخب العراقي، أيمن حسين، من تسجيل هدف التعادل في الدقيقة 57 من ركلة جزاء. ثم أضاف البديل علي جاسم هدف الفوز في الدقيقة 75.

بهذه النتيجة، تصدر المنتخب العراقي المجموعة الثانية بجانب المنتخب المغربي، الذي كان قد فاز في وقت سابق على الأرجنتين بنفس النتيجة.

وسيواجه العراق منتخب الأرجنتين يوم السبت المقبل، فيما يلعب المغرب أمام أوكرانيا في اليوم ذاته.

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