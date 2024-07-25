بكلمة واحدة.. ميسي يعلق على “عجائب” مباراة الأرجنتين والمغرب في الأولمبياد

علق أسطورة كرة القدم الأرجنتيني، ليونيل ميسي، الأربعاء، على خسارة منتخب بلاده الأولمبي أمام نظيره المغربي بهدف مقابل هدفين ضمن أولى مباريات المنتخبين بمسابقة كرة قدم في أولمبياد باريس 2024.

وفي قصة “ستوري” عبر تطبيق التواصل الاجتماعي “إنستغرام”، كتب ميسي كلمة واحدة: “insolito”، وهي مفردة إسبانية تعني باللغة العربية “غير عادي”، مرفقا معها رمز تعبيري يوحي بالتعجب والاستغراب.

وكانت المباراة التي فاز فيها المنتخب المغربي شهدت أحداثا دراماتيكية مثيرة وشغب جماهيري على أرض الملعب أدى لتوقف المواجهة التي أقيمت بمدينة سانت إتيان الفرنسية.

وظن الجميع أن المباراة انتهت بالتعادل الإيجابي 2-2 بعد تسجيل الأرجنتين هدفا متأخرا في الدقيقة 16 من الوقت البدل عن ضائع، بيد أن دخول الجماهير دفع الحكم إلى إيقافها.

وبعد نحو ساعتين، ألغى الحكم هدف الأرجنتين الثاني بداعي التسلل بعد اللجوء إلى حكم الفيديو المساعد وقرر استكمال الدقائق المتبقية من المباراة.

و”البرغوث” الأرجنتيني البالغ من العمر 38 عاما، المتوج مؤخرا بقلب “كوبا أميركا” مع “التانغو”، ليس ضمن قائمة منتخب بلاده الأولمبي المشاركة في مسابقة كرة القدم بدورة الألعاب الأولمبية، رغم أن اللوائح تسمح بمشاركة 3 لاعبين فوق 23 عاما لكل منتخب.

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