من هي اللواء منال عاطف مساعد وزير الداخلية لقطاع حقوق الإنسان؟ صورة

أصدر اللواء محمود توفيق، وزير الداخلية المصري، حركة التنقلات الجديدة بالوزارة، والتي شملت عدداً كبيراً من القيادات الأمنية في مختلف قطاعات الداخلية وعدداً من مديري الأمن في المحافظات.

تعكس هذه الحركة رؤية الوزير التي ترتكز على الاعتماد على القيادات الشابة ذات الكفاءة العالية والنزاهة المعروفة.

تهدف الحركة إلى تطبيق سياسة الدولة وتوجهاتها نحو الاعتماد على أحدث الوسائل التكنولوجية والنظم الإدارية الحديثة، واستغلال الخبرات والقدرات المتميزة في كافة مجالات العمل الأمني.

عين وزير الداخلية اللواء منال عاطف فتح الله إبراهيم كأول سيدة تتولى منصب مساعد وزير الداخلية، وأسند لها منصب مساعد الوزير لقطاع حقوق الإنسان.

تعرف المواطنون على اللواء منال عاطف من خلال صورها في الشوارع، حيث كانت تقود جولات مكوكية لملاحقة الخارجين على القانون ومنع التحرش، مما أسهم في القضاء على هذه الظاهرة.

وحققت نجاحات أمنية كبيرة في مجال حقوق الإنسان بوزارة الداخلية على مدار سنوات.

ويشمل سجل اللواء منال عاطف العديد من النجاحات خلال الأعوام الماضية في مجال مكافحة العنف ضد المرأة حتى شغلت منصب مدير قطاع حقوق الإنسان بوزارة الداخلية.

بوابة الأهرام