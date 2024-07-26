محرز رابع أعلى راتب في الدوري السعودي

يحتل الدولي الجزائري ومهاجم أهلي جدة السعودي، رياض محرز، المركز الرابع في قائمة أعلى الرواتب في الدوري السعودي للمحترفين. يتصدر هذه القائمة الأسطورة البرتغالي كريستيانو رونالدو، الذي يلعب في صفوف نادي النصر.

وفقًا لموقع “كابولوجي”، يتقاضى رونالدو 200 مليون يورو في الموسم، مما يجعله الأعلى أجراً في الدوري السعودي. يليه كريم بنزيما، نجم اتحاد جدة، ونيمار، جناح الهلال، حيث يتساوى كل منهما براتب 100 مليون يورو سنوياً. بينما يحصل رياض محرز على 52.5 مليون يورو سنوياً. وجاء السنغالي ساديو ماني، نجم النصر، في المركز الخامس بحصوله على 40 مليون يورو سنوياً.

الشروق الجزائرية