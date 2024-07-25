إرضاء لأنشيلوتي.. ريال مدريد يجدد عقد لاعبه

قال تقرير صحفي إسباني، إن إدارة ريال مدريد، تنوي تجديد عقد أحد لاعبي الفريق، خلال الفترة الحالية، وفقا لرغبة المدير الفني كارلو أنشيلوتي.

وبحسب صحيفة “ماركا” الإسبانية، فإن إدارة ريال مدريد وافقت على خيار تمديد عقد فيرلاند ميندي الظهير الأيسر للميرنجي، لمدة عامين، ليستمر داخل النادي حتى 2027.

وينتهي العقد الحالي للظهير الفرنسي في صيف 2025.

ولم يكن ميندي مقنعا بالنسبة للعديد من المسؤولين داخل ريال مدريد، لكن أنشيلوتي يقدره بشدة وطالب النادي بضرورة تجديد عقده.

وعانى ميندي بسبب العديد من الإصابات في سنواته الأولى بقميص ريال مدريد، لكنه استعاد مستواه مؤخرا وبالتحديد الموسم الماضي، حيث كان عنصرا مهما في التتويج بدوري الأبطال والليجا.

وينتظر ريال مدريد نهاية عقد الكندي ألفونسو ديفيز مع بايرن ميونخ بنهاية الموسم الجديد، حيث سيكون لاعبا حرا في يونيو/حزيران 2025 المقبل، لضمه في صفقة مجانية.

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