الاتحاد السعودي ينشر فيديو القادم الجديد من أستون فيلا الإنجليزي

أعلن الاتحاد المنافس في دوري المحترفين السعودي لكرة القدم الأربعاء تعاقده مع الجناح الفرنسي موسى ديابي قادما من أستون فيلا الإنجليزي.

ونشر الاتحاد مقطع فيديو قصير عبر حسابه على منصة أكس للتواصل الاجتماعي للإعلان عن التعاقد مع ديابي إذ عرض لطائرة خاصة تحمل صورة النجم الفرنسي مع تعليق “في طريقها إلى الوجهة النهائية، وعلى متنها نمر جديد”.

وقال ديابي في مقطع فيديو بثه الفريق السعودي عبر حسابه “أهلا جماهير الاتحاد. أعرف أنكم انتظرتم وقتا طويلا من أجلي، الآن أنا هنا”.

وأضاف “اخترت الفريق الأفضل والجمهور الأفضل. النمور”.

وبدأ ديابي مسيرته الاحترافية في باريس سان جيرمان، قبل أن ينتقل إلى باير ليفركوزن الألماني في عام 2019 وقضى معه أربعة مواسم قبل الانتقال إلى أستون فيلا في صيف 2023.

ولعب ديابي، 54 مباراة مع أستون فيلا الموسم الماضي في جميع المسابقات، تمكن خلالها من تسجيل عشرة أهداف وقدم تسع تمريرات حاسمة.

وديابي رابع صفقة يتعاقد معها الاتحاد في فترة الانتقالات الحالية بعد المهاجم صالح الشهري ولاعب الوسط حسام عوار والمدافع معاذ فقيهي.

موسى ديابي اتحادي 🐅 pic.twitter.com/jTLtF80IIU — نادي الاتحاد السعودي (@ittihad) July 24, 2024

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