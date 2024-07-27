أنشيلوتي يجيب.. في أي مركز سيلعب مبابي مع ريال مدريد؟

كشف الإيطالي كارلو أنشيلوتي، المدير الفني لريال مدريد، عن خططه للموسم الجديد مع الوافد الجديد الفرنسي كيليان مبابي. انضم مبابي هذا الصيف لريال مدريد بصفقة انتقال حر بعد نهاية عقده مع باريس سان جيرمان، مما أثار تساؤلات حول المركز الذي سيشغله على أرضية الملعب.

وفي بودكاست “The Obi One” مع لاعب كرة القدم السابق جون أوبي ميكيل، قال أنشيلوتي: “أراه يلعب في المقدمة مع هجوم مفتوح إلى حد كبير. الهجوم يغطي 68 متراً من العرض، ويجب علينا تغطية هذه المساحة بالمهاجمين”.

وأضاف: “دمج مبابي في الفريق لن يكون مشكلة. من المهم تذكر ما قاله، وهو أنه سيتكيف مع الفريق. النقطة الأساسية هي أن كل لاعب يجب أن يضع موهبته وجودته في خدمة الفريق”.

وعند سؤاله عما إذا كان مبابي سيلعب كجناح أيسر، أجاب: “من الصعب قول ذلك. أين لعب فينيسيوس في الموسم الماضي؟ فينيسيوس لم يلعب كجناح أيسر فقط. أعتقد أن المفتاح الأهم للحصول على هجوم جيد هو حركة اللاعبين”.

وتابع: “أحياناً يمكن لفينيسيوس أن يلعب على اليسار وأحياناً في الوسط. بيلينجهام لعب أحياناً على اليسار وأحياناً في الوسط وأحياناً على اليمين. رودريجو بدأ معظم المباريات على اليمين، ولكن أحياناً أثناء المباراة أراه يلعب على اليسار”.

وأوضح: “من المهم أن تكون لدينا هذه الحركة والإبداع مع الكرة. أريد أن أمنح لاعبي الحرية. يجب أن يكونوا قادرين على إدارة وضعية اللعب. لعبنا مباراة الذهاب مع السيتي برودريجو وفينيسيوس على اليسار لأننا اعتقدنا أننا يمكن أن نستفيد من تلك الميزة”.

واختتم قائلا: “نحن لسنا قلقين بشأن أين سيلعب كيليان مبابي. لم أتحدث معه بعد، الأهم هو حركة المهاجمين”.

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