بنزيما يهدر فرصة جديدة لإثبات ذاته مع اتحاد جدة

يواصل الفرنسي كريم بنزيما، قائد اتحاد جدة، الظهور بصورة سيئة، عن طريق إهدار ركلة جزاء جديدة بقميص “العميد”.

ويواجه الاتحاد نظيره إشبيلية الإسباني، الجمعة، ضمن المباريات الودية التي يخوضها اتحاد جدة بمعسكر الإعداد المقام حاليا في إسبانيا.

وتحصل بنزيما على ركلة جزاء في الدقيقة 16، إثر عرقلة واضحة من أحد مدافعي إشبيلية، ليقرر تولي المهمة مثلما كان يفعل في بداية الموسم الماضي.ولكنه فاجأ الجميع، عندما أهدر ركلة الجزاء بغرابة شديدة، حيث سدد الكرة خارج المرمى، وهو ما دفع جماهير إشبيلية لإطلاق صافرات الاستهجان ضده.

ولم تكن هذه هي المرة الأولى التي يهدر فيها النجم الفرنسي ركلة جزاء مع الاتحاد، حيث شهد الموسم الماضي، ضياع أكثر من محاولة بغرابة شديدة.

ويواجه بنزيما انتقادات عديدة منذ بداية الموسم الماضي، بسبب تذبذب مستواه وإصاباته المستمرة، حيث سجل 16 هدفا وصنع 9 فقط.

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