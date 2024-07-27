لاعب تشيلسي الجديد: نظفت حذاء كانتي!

اعترف كيرنان دوسبري هال، المنضم حديثا لصفوف تشيلسي الإنجليزي، بتنظيف حذاء الفرنسي نجولو كانتي، لاعب وسط اتحاد جدة، وأسطورة “البلوز” قبل عدة سنوات.وبدأ كانتي مسيرته في إنجلترا رفقة ليستر سيتي خلال عام 2015، ومنه إلى تشيلسي في صيف 2016، قبل أن ينضم للاتحاد في يونيو/حزيران 2023.

وتحدث كيرنان دوسبري هال في تصريحات لمجلة “ذا أتلتيك” الأمريكية، بقوله: “كنت مسؤولا عن تنظيف أحذية كانتي خلال الموسم الذي توج فيه ليستر سيتي بلقب الدوري الإنجليزي الممتاز”.وأضاف: “كان كانتي دائما يترك لي (البقشيش)، قبل أن يشرح له زملاؤه أن من حسن الأخلاق ترك الأموال خلال أوقات أعياد الميلاد”.

وتابع: “أعتقد أنه ذهب في تلك الليلة إلى ماكينة الصرف الآلي لسحب الأموال، فهو شخص كريم للغاية وأتمنى أن تصبح مسيرتي مع تشيلسي مثله”.واختتم: “أشكر من أخبره بذلك الأمر، ولكنني قمت بعمل جيد وقتها، ونظفت الأحذية بصورة رائعة، فهو لاعب استثنائي، وأحد أفضل نجوم خط الوسط في الدوري الإنجليزي الممتاز على الإطلاق”.

وكان دوسبري أحد ناشئي نادي ليستر سيتي في الوقت الذي كان يتواجد فيه كانتي على رأس قائمة “الثعالب” التي توجت بلقب البريميرليج موسم 2015-2016.

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