الأولمبي العراقي يخسر بثلاثية أمام الأرجنتين

خسر المنتخب الأولمبي العراقي بنتيجة 3-1 أمام نظيره الأرجنتيني عصر السبت، ضمن منافسات الجولة الثانية من دور المجموعات في أولمبياد باريس 2024. تقدم المنتخب الأرجنتيني في الدقيقة 14 عن طريق تياجو ألميدا، قبل أن يعادل أيمن حسين النتيجة للعراق في الدقيقة 45+4.

عاد المنتخب الأرجنتيني للتقدم مرة أخرى بهدف سجله لوتشيانو جونو في الدقيقة 62، ثم أضاف زميله إيزيكويل فرنانديز الهدف الثالث في الدقيقة 85. وكان المنتخب العراقي قد فاز في الجولة الأولى بنتيجة 2-1 على نظيره الأوكراني.

وبهذه الهزيمة، يحتل أسود الرافدين المركز الثالث في المجموعة، برصيد 3 نقاط، وراء الأرجنتين والمغرب أصحاب نفس الرصيد، بينما تتذيل أوكرانيا الترتيب بلا رصيد، قبل مواجهتها ضمن الجولة الثانية مع أسود الأطلس السبت.

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