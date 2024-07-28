نقطة تكفي.. سيناريوهات تأهل الفراعنة إلى ربع نهائي الأولمبياد

حسم منتخب مصر، فوزه الأول في دورة الألعاب الأولمبية، التي تقام في العاصمة الفرنسية باريس، بعد الفوز 1-0 على أوزبكستان، في الجولة الثانية للمجموعة الثالثة يوم السبت.

ويحتل أولمبي الفراعنة، المركز الثاني في المجموعة الثالثة برصيد 4 نقاط، بينما يتصدر منتخب إسبانيا برصيد 6 نقاط.

ويملك منتخب الدومينيكان نقطة واحدة، بينما يبقى أوزبكستان من دون نقاط، حيث فقد آماله في التأهل.ويحتاج منتخب مصر إلى نقطة واحدة لضمان التأهل في لقائه الأخير ضد إسبانيا الثلاثاء المقبل، خلال منافسات الجولة الثالثة.

ويصعد منتخب مصر أيضا حال الخسارة أمام إسبانيا حتى حال فوز الدومينيكان في الجولة الأخيرة، بشرط أن يخسر بفارق هدف واحد عن فوز الدومينيكان.

ويأمل منتخب مصر بقيادة مدربه البرازيلي روجيرو ميكالي بلوغ الأدوار النهائية وتحقيق ميدالية أولمبية لأول مرة في تاريخه.

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