استبعاد لاعبة مصرية من الأولمبياد قبل أن تلعب بسبب زيادة وزنها

أكد شريف العريان، الأمين العام للجنة الأولمبية، إن قرار استبعاد اللاعبة يمنى عياد، من أولمبياد باريس بسبب زيادة وزنها دون خوض المباراة، كان صدمه لجميع البعثة.

أضاف شريف العريان خلال مداخلة هاتفية لبرنامج «الماتش» على قناة «صدى البلد»، أن سبب زيادة يمنى عياد 700 جرام في ليلة، جاء بسبب تناولها بعض الوجبات وشربت مياه مما أدى إلي زيادة وزنها.

وأشار شريف العريان، إلى أن اللاعبة خضعت للميزان الساعة ١٢ صباحاً وقبل المنافسات بساعات وتم خضوعها للوزن مرة اخري قبل المباراة ولكن للأسف اكتشفنا زيادة وزنها ٧٠٠ جرام مؤكدا أن الجهاز الفنى للمنتخب كان قد أطمئن على يمنى عياد واغلق باب الغرفة عليها حفاظاً على سلامتها.

وواصل شريف العريان، أن رئيس البعثة سيعقد اجتماع مساء اليوم مع المسؤلين للتحقيق في تلك الواقعة، والوقوف على السبب الرئيسي لاستباد اللاعبة من المنافسات.

وأتم شريف العريان، أن من الوارد أن يكون الميزان الذي قامت اللاعبة باستخدامه غير قانوني.

وبشأن سوء الإقامة في القرية الأولمبية في باريس، قال شريف العريان، «هناك العديد من الشكاوى من البعثة المصرية بسبب سوء جودة الأطعمة، حيث أن كميات البروتينات قليلة جداً، لكن الأكل متاح لمدة 24 ساعة»، مضيفاً أن الإقامة جيدة بالنسبة لبعثة مصر الأولمبية، وأن الأسباب البيئية هي سبب عدم وجود مبردات الهواء، مشدداً على أنه تم تقديم شكوى تتعلق بالطعام الذي يتم توفيره للبعثة المصرية في الأولمبياد.

ووجه شريف العريان رسالة للجماهير المصرية، داعياً إلى التكاتف حول البعثة المصرية ومؤازرة اللاعبين من أجل تحقيق ميداليات أولمبية ورفع علم مصر في الأولمبياد.

وعن خسارة زياد السيسي الميدالية البرونزية، قال شريف العريان:« شعرنا بالحزن بعد خسارة اللاعب من بطل تونس لأن زياد السيسي هو المصنف الأول عالميا وبطل منتخب مصر للسلاح»، مضيفاً أنه كنا نراهن عليه بتحقيق ميدالية أولمبية ولكن اللاعب حقق المركز الرابع في الأولمبياد، قائلاً«كنا نتمنى تحقيق ميدالية في السلاح لرفع معنويات باقي البعثة».

الشروق نيوز