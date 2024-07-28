أحمد موسى بعد خسارة زياد السيسي للبرونزية: لا تحطّموا أبطالنا الخاسرين في الأولمبياد

أعرب الإعلامي أحمد موسى عن تقديره لجهود اللاعب زياد السيسي بعد خسارته الميدالية البرونزية في سلاح السيف خلال أولمبياد باريس 2024، حيث حقق المركز الرابع بعد هزيمته أمام الإيطالي ساميلي لويجي.

وقال في برنامجه «على مسئوليتي» على قناة «صدى البلد»، مساء السبت، إنه من المهم تقديم الدعم الكامل لكل من يمثل مصر في هذه البطولة العالمية، مشيرًا إلى أن زياد السيسي واجه منافسًا قويًا للغاية.

وأضاف أنه يجب تقديم كل الدعم للاعبين العرب المشاركين في أولمبياد باريس، متمنيًا للبطل التونسي المتأهل للنهائي تحقيق أول ميدالية لتونس والعرب.

وشدد على أنه لا ينبغي تحطيم أو انتقاد الأبطال المصريين الذين لم يحققوا نتائج إيجابية في الأولمبياد، بل يجب مواصلة الدعم والتشجيع على الرغم من النتائج النهائية.

وخسر زياد السيسي الميدالية البرونزية في سلاح السيف بعد هزيمته أمام الإيطالي لويجي سميلي بنتيجة 12-15 في مباراة تحديد المركز الثالث.

وكان زياد السيسي قد خسر في نصف نهائي أمام التونسي فارس فرجاني بنتيجة 15-11، قبل مواجهة الإيطالي على الميدالية البرونزية.

بوابة الشروق