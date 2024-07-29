سياسية

بعد معاناة قاسية إكتمال وصول حجاج ولاية النيل الابيض إلى أهلهم وذويهم

2024/07/29
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اكتمل وصول حجاج ولاية النيل الأبيض لموسم حج عام 1445 هجرية اليوم بعد وصول آخر فوجين. حيث وصل إلى مدينة كوستي فوج الأمير معاوية أحمد سليمان قادماً عبر طريق عطبرة – أم درمان – الدويم، كما وصل فوج الأمير مصطفى إلى مدينة الدويم قادماً عبر طريق عطبرة – الدبة – أم درمان – الدبة. واجه حجاج ولاية النيل الأبيض صعوبات كبيرة في الوصول إلى الولاية، حيث قضوا أكثر من شهر منذ مغادرتهم مكة المكرمة.

تزامن وصول الحجاج إلى سواكن مع سقوط مدينة سنجة وإغلاق الطريق بين سنجة وسنار وربك. قضى الحجاج عدة أيام في مدينة القضارف، وبعد وصولهم إلى سنار تعذر وصولهم إلى الولاية، مما زاد من معاناتهم خاصة وأن مدينة سنار كانت تشهد اشتباكات مستمرة بين المليشيات المتمردة والقوات المسلحة.

وبعد طول الانتظار قرر بعض أمراء الأفواج والحجاج بالسفر عن طريق مجموعات فردية من سنار إلى المناقل بينما قرر آخرين بالعودة مرة أخرى إلى القضارف ومنها إلى عطبرة وعاد اخرين إلى بورتسودان ومنها إلى جوبا والرنك عبر الطيران.
يذكر ان عدد حجاج ولاية النيل الابيض لهذا العام بلغ ٣٧٢ حاج موزعين على ثمانية أفواج منها فوجين عبر الطيران.
سونا

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