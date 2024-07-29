أردوغان: تركيا قد تدخل إسرائيل لمساعدة الفلسطينيين

قال الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، الأحد، إن تركيا قد تدخل إسرائيل كما فعلت سابقاً في ليبيا وناغورنو قرة باغ، دون توضيح نوع التدخل الذي يقصده.

وجاءت تصريحات أردوغان، المعروف بمعارضته القوية للهجوم الإسرائيلي على غزة، خلال خطاب أشاد فيه بصناعة الدفاع في بلاده.

وقال أردوغان في اجتماع لحزب العدالة والتنمية الحاكم في مدينة ريزا مسقط رأسه: “يجب أن نكون أقوياء للغاية حتى لا تتمكن إسرائيل من ارتكاب هذه الأفعال السخيفة ضد فلسطين. كما دخلنا قرة باغ وليبيا، قد نفعل شيئًا مشابهًا (مع إسرائيل)”.

وأضاف أردوغان في خطاب بثه التلفزيون: “لا يوجد سبب يمنعنا من فعل ذلك… يجب أن نكون أقوياء حتى نتمكن من اتخاذ هذه الخطوات”.

لم يرد ممثلون عن حزب العدالة والتنمية على اتصالات للحصول على مزيد من التفاصيل بشأن تصريحات أردوغان، كما لم تدل إسرائيل بأي تعليق حتى الآن.

وأشار أردوغان على ما يبدو إلى الإجراءات التي اتخذتها تركيا في الماضي.

ففي عام 2020، أرسلت تركيا قوات من الجيش إلى ليبيا لدعم حكومة الوفاق الوطني الليبية التي تعترف بها الأمم المتحدة.

ويحظى عبد الحميد الدبيبة، رئيس حكومة الوحدة الوطنية في طرابلس، بدعم تركيا.

وتنفي تركيا أن يكون لها أي دور مباشر في العمليات العسكرية لأذربيجان في ناغورنو قرة باغ، لكنها قالت العام الماضي إنها تستخدم “كل الوسائل” ومنها التطوير والتدريب العسكري لدعم حليفتها الوثيقة.

رويترز