ميلان يهزم مانشستر سيتي وديا

فاز ميلان على مانشستر سيتي (3-2)، الأحد، في مباراة ودية ضمن استعدادات الفريقين للموسم الجديد، أقيمت على استاد يانكي في نيويورك.

تقدم السيتي بقيادة المدرب بيب جوارديولا بهدف لإيرلينج هالاند، لكن الفريق الإيطالي نجح في قلب الطاولة بثنائية للورنزو كولومبو.

تعد هذه المباراة جزءا من جولة أبطال كرة القدم، وهي مبادرة جلبت في السنوات الأخيرة فرقا أوروبية مرموقة إلى الولايات المتحدة خلال فترة ما قبل الموسم.وبالإضافة إلى ميلان ومانشستر سيتي، يشارك ريال مدريد وبرشلونة وتشيلسي هذا العام في هذه الجولة.

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