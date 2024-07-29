مدرب ليفربول الأسبق يحذر ماريسكا من تشيلسي

حذر بريندان رودجرز، مدرب سيلتك الإسكتلندي، نظيره إنزو ماريسكا، المدير الفني لفريق تشيلسي، من الضغوط الهائلة التي سيواجهها مع البلوز. وقد سبق لرودجرز العمل في نادي تشيلسي ضمن فئات الناشئين والشباب (2006-2008)، كما تولى تدريب ليستر سيتي، الذي دربه ماريسكا أيضاً قبل انتقاله إلى تشيلسي هذا الصيف.

وقال رودجرز في تصريحات نقلتها صحيفة “ديلي ميل” البريطانية: “تفاجأت برحيل ماوريسيو بوكيتينو، فقد رأى الجميع في النهاية ما كان يحاول تحقيقه منذ توليه المهمة”. وأضاف: “شعرت بخيبة أمل من أجله لأنه لم يتمكن من إكمال عمله، ليأتي إنزو لخلافته بعد أدائه الرائع مع ليستر، لكن تشيلسي يمثل تحدياً مختلفاً تماماً”.

وتابع مدرب ليفربول السابق: “توقعات تشيلسي هي أن يكون من بين أنجح الأندية في العالم، وستظل هذه التوقعات قائمة دائماً”.

واختتم: “إنهم يملكون بعض اللاعبين الرائعين، وأنا واثق من قدرة إنزو على القيام بعمل جيد هناك، ومحاولة إقناع اللاعبين بطريقته في اللعب، يمثل تحديا دائما.. هذه هي المهمة الأولى”.

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