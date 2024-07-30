السعودية تستكمل ملف مونديال 2034.. وولي العهد يوقعه “قبل تسليمه”

وقع ولي العهد السعودي، الأمير محمد بن سلمان، ملف ترشح المملكة العربية السعودية لاستضافة نهائيات كأس العالم 2034، بعد استكمال جميع التفاصيل والاشتراطات، استعداداً لتسليمه للاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا)، بحسب ما أوردت وكالة الأنباء السعودية (واس)، الاثنين.

ويتم تسليم ملف الترشح، بحفل رسمي، يقيمه الفيفا في العاصمة الفرنسية، باريس، عبر وفد رسمي برئاسة وزير الرياضة السعودي عبد العزيز بن تركي بن فيصل، ورئيس الاتحاد السعودي لكرة القدم ياسر المسحل، إلى جانب طفلين من مراكز التدريب الإقليمية للاتحاد السعودي.

وحسب (واس) فقد وجه رئيس الوفد الشكر والامتنان للعاهل السعودي الملك سلمان بن عبد العزيز، وولي عهده “على الدعم والاهتمام لهذا القطاع الحيوي والمهم الذي جعل من المملكة موطناً ثابتاً للعديد من الأحداث الرياضية العالمية”

وأضاف: “نعتزم بهذا الترشح استضافة النسخة الاستثنائية التي تجمع 48 منتخباً لأول مرة في تاريخ البطولة في دولة واحدة”.

وتستضيف الولايات المتحدة وكندا والمكسيك مونديال 2026، الأول بمشاركة 48 منتخبا، بينما أسند الاتحاد الدولي ملف تنظيم مونديال 2030 إلى إسبانيا والبرتغال والمغرب.

وجاء اختيار طفلين للمشاركة في تسليم ملف الترشح، كمبادرة من الاتحاد السعودي تجسيدا لطموح الجيل السعودي الشاب لاستضافة الحدث الرياضي الأبرز في عالم كرة القدم، بحسب “واس”.

وتأتي مرحلة تسليم ملف الترشح ضمن سياق مراحل الترشح الرسمية لاستضافة كأس العالم 2034، ابتداءً بمرحلة إعلان المملكة نية الترشح للاستضافة في الرابع من أكتوبر من 2023، مروراً بإرسال الاتحاد السعودي لكرة القدم خطاب الترشح الرسمي للفيفا، وصولا إلى إطلاق الهوية الرسمية الخاصة بملف الترشح التي حملت شعار (معًا ننمو)، وحتى الإعلان الرسمي عن الدولة المستضيفة للبطولة خلال اجتماع الجمعية العمومية للفيفا في ديسمبر المقبل.

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