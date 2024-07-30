عالمية
الجامعة العربية تحذر من خطر اتساع الحرب في الشرق الأوسط
أعرب أحمد أبو الغيط، الأمين العام لجامعة الدول العربية، عن قلقه إزاء احتمالات توسع المواجهة العسكرية في لبنان، محذرًا من أن ذلك قد يجر الشرق الأوسط إلى حرب إقليمية واسعة.
وأكد في بيان أصدره يوم الاثنين تضامنه الكامل مع الدولة اللبنانية، وشجب التهديدات الإسرائيلية للبنان، مشددًا على أن أي تصعيد محتمل يشكل تهديدًا لأمن واستقرار المنطقة بأسرها.
وأضاف أنه سيجري عددًا من الاتصالات الدولية للمساعدة في احتواء الوضع وتجنب زيادة التوتر الحالي، لتفادي مواجهة موسعة قد تهدد استقرار المنطقة بشكل كبير.
صحيفة البيان
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