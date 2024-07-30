لن يتمكن من القيادة.. أزمة مبكرة تواجه مبابي في إسبانيا

لن يتمكن النجم الفرنسي كيليان مبابي، المنتقل حديثًا إلى صفوف ريال مدريد الإسباني، من قيادة سيارته التي يحصل عليها من النادي، وفقًا لما كشفته صحيفة “ماركا” الإسبانية.

وأوضحت الصحيفة أن السبب يعود إلى عدم امتلاك مبابي لرخصة قيادة، حيث صرح اللاعب في وقت سابق قائلاً: “إحدى سلبيات النجاح المبكر هي أنني فاتني أشياء بسيطة مثل الحصول على رخصة قيادة. لم تكن من أولوياتي الشخصية نظرًا لأن لدي سائقين تحت تصرفي طوال الوقت”.

وأضافت الصحيفة أن باريس سان جيرمان، نادي مبابي السابق، حاول من قبل دفعه للذهاب إلى مدرسة لتعليم قيادة السيارات والحصول على رخصة، لكن اللاعب رفض ذلك، حيث لا يعتبر قيادة السيارات بنفسه أمرًا ضروريًا.

ويمتلك مبابي مجموعة كبيرة ومتنوعة من السيارات بالرغم من أنه لا يستطيع قيادتها حتى الآن.

صحيفة البيان