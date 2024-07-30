الأهلي يقهر سيراميكا ويقترب من حسم الدوري

تخطى الأهلي عقبة ضيفه سيراميكا كليوباترا بفوز مثير 4-1 في ستاد القاهرة، في لقاء مؤجل من الجولة 19 للدوري المصري. تقدم الفلسطيني وسام أبو علي لصالح الأهلي في الدقيقة 37، وأدرك الجزائري أحمد قندوسي التعادل لصالح سيراميكا كليوباترا في الدقيقة 50.

لكن الأهلي أحرز هدفه الثاني عن طريق إمام عاشور من ضربة جزاء في الدقيقة 64. وسجل وسام أبو علي هدفه الثاني والثالث للأهلي في الدقيقة 90+5 من تسديدة قوية من خارج منطقة الجزاء، ثم صنع النجم الفلسطيني الهدف الرابع لزميله عمر كمال في الدقيقة 90+7.

وحقق الأهلي بقيادة مدربه السويسري مارسيل كولر فوزه الـ17 على التوالي في الدوري المصري، ليعزز صدارة الترتيب برصيد 72 نقطة.

ويتبقى للفريق الأحمر 6 مباريات على نهاية مشوار البطولة، متفوقاً بفارق 3 نقاط عن بيراميدز صاحب المركز الثاني، الذي يتبقى له 4 مباريات.

وتوقف رصيد سيراميكا كليوباترا بقيادة مدربه أيمن الرمادي عند 44 نقطة في المركز الثامن بجدول الترتيب.

كووورة