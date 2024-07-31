مكافأة استثنائية للاعبي مصر بعد إسقاط إسبانيا

قرر جمال علام، رئيس الاتحاد المصري لكرة القدم، صرف مكافأة استثنائية (لم يتم الكشف عن قيمتها) للاعبي المنتخب الأولمبي بعد الفوز على إسبانيا بنتيجة 2-1 وتصدر المجموعة الثالثة في أولمبياد باريس 2024.وحرص جمال علام على تهنئة اللاعبين وجهازهم الفني عبر الفيديو كونفرانس وسط احتفالات اللاعبين الكبيرة في غرفة الملابس بحضور محمد بركات المشرف على المنتخب واللواء حلمي مشهور عضو مجلس الإدارة.

ووجه ياسر إدريس، رئيس اللجنة الأولمبية المصرية ، التهنئة للاعبي منتخب مصر مؤكدا أن الفراعنة قدموا واحدة من أفضل المباريات وأظهروا روح التحدي والإصرار في المواقف الصعبة خاصة أن الترشيحات كانت تصب في صالح المنتخب الإسباني.وأكد إدريس في تصريحات للصحفيين أن منتخب مصر قادر على مواصلة مشواره بالبطولة بتلك الروح والوصول إلى أبعد مرحلة بل قادر على التتويج بميدالية أولمبية تاريخية لا سيما أن المنتخب يمتلك كل المقومات التي تؤهله لذلك.

ووجه ياسر إدريس التهنئة إلى الدكتور اشرف صبحى وزير الشباب والرياضة مؤكدا أن الوزير حريص على التواجد مع كل المشاركين المصريين في مختلفة اللعبات الرياضية، كما هنأ مجلس إدارة اتحاد الكرة والجهاز الفني للمنتخب الأولمبي.

ووجه رئيس اللجنة الأولمبية رسالة للجماهير بضرورة دعم المنتخب المصري لأن هناك فرصة لتحقيق ميدالية في أولمبياد باريس 2024.

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